“توكلنا” يضيف خدمات جديدة للتطبيق

أطلق تطبيق “توكلنا”، تحديثًا جديدًا ضم عدة خدمات جديدة، منها بطاقة الأحوال الإلكترونية.
وضمت الخدمات كذلك التي أطلقها التطبيق، إضافة الباركود إلى المواعيد، والمخالفات العامة، وتأمين المركبات، وكذلك التحسينات العامة.
ويضم التطبيق العديد من الخدمات الرقمية؛ منها استعراض المواعيد العدلية والأحوال المدنية والجوازات، وعرض المخالفات العامة، إلى جانب خدمة بطاقة الوضع الصحي ومشاركتها وغيرها من الخدمات.
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