استقرار الدولار مع إقرار ترامب حزمة المساعدة

استقرار الدولار مع إقرار ترامب حزمة المساعدةاستقر الدولار أمام العملات بعد إقرار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب حزمة مساعدات لمتضرري (كوفيد-19)، وسط تعاملات ضعيفة، اليوم الاثنين، بسبب العطلات.

وبحسب وكالة أنباء "رويترز" فلم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار عند 90.151 نقطة، بعد هبوط على مدى 3 أيام.

وزاد الإسترليني 0.2 في المائة إلى 1.3565 دولار، ليتجه مجددا نحو مستوى 1.3625 دولار الذي بلغه في وقت سابق من الشهر الجاري للمرة الأولى منذ مايو 2018.

وحوم الجنيه الإسترليني دون أعلى مستوى في عامين ونصف العام في التعاملات الآسيوية عقب التوصل الأسبوع الماضي إلى اتفاق تجارة محدود لحقبة ما بعد انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي لم يشمل القطاع المالي البريطاني.

فيما استقر اليورو عند 1.2216 دولار، قرب أعلى مستوى في عامين ونصف العام البالغ 1.2273 دولار، الذي لامسه الشهر الجاري.