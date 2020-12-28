العثور على جثة أحد أفراد طاقم سفينة إيرانية غرقت في الخليج

نقلت "رويترز" عن وكالة الطلبة الإيرانية شبه الرسمية للأنباء، أنه جرى اليوم الاثنين، انتشال جثة واحد من سبعة أفراد مفقودين من طاقم سفينة نقل إيرانية انقلبت في الخليج.

ونقلت الوكالة الإيرانية، عن مسؤول في قطاع الملاحة البحرية قوله إن عمليات البحث مستمرة عن أفراد الطاقم الستة الباقين الذين انقلبت سفينتهم يوم الجمعة قرب مضيق هرمز.

وكان الطاقم يضم ستة إيرانيين وهنديا.

ونظمت السلطات الإيرانية في وقت سابق، عمليات البحث عن 7 أشخاص كانوا على متن سفينة إنزال، غرقت قرب مضيق هرمز يوم السبت الماضي.

وأوضح نائب رئيس منظمة الموانئ والملاحة في محافظة هرمزغان، إسماعيل مكي زادة، أن السفينة انقلبت مساء الجمعة الماضية، على بعد 25 ميلا جنوب شرق جزيرة لارك.