احرفي وسط الزحام

ضاع الكلام وسط الزحام والضوضاء.

لم اعلم ماذا حدث؟

بحثت عن احرف كلامي لم اجدها. تبعثرت هنا وهناك. بين اصوات الهرج والمرج والقيل والقال.كنت اسمع صريرها وهي تحاول لملمة بعضها؛لتحكي لي ماذا حصل في كلمات وجمل مفيدة ومن ثم تخبرني عما سمعته.

خف الزحام بعدما استرقت أحرفي التائة السمع .لتخبرني ان الناس في هذه الحياة.فيهم الغني المشغول بجمع ثروته والفقير الذي لا يجد لقمة عيشه وإن وجدها لاتسد حاجته . وهناك المريض الذي يشكو المه..والحزين الذي يتألم فراقا لأحد احبته…إلخ.

ولكن احرفي تفاءلت حيث سمعت الكثير منهم حامدا للربه شاكرا له.يحث غيره لطاعة الله وحب الوطن والدفاع عنه وفعل الخيرات.صحيح انني تعبت كثيرا وانا ابحث عن احرفي التي تاهت مني وسط الزحام لكن عودتها لي بتلك الفوائد انستني ذلك العناء. الكاتبة حليمة محمد العلكمي

@HalimahAlalkami

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