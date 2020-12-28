“آل الشيخ” يوجه بتخصيص خطبة الجمعة للحديث عن جهود ولاة الأمر في تأمين لقاح كورونا

وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ اليوم الاثنين الخطباء بعموم مناطق المملكة، بتخصيص خطبة الجمعة القادمة 17/ 5/ 1442هـ، للحديث عن الجهود الحثيثة التي تبذلها الجهات المعنية بتوجيهات ولاة الأمر -حفظهم الله- لتأمين لقاح فيروس كورونا، والتأكيد على سلامة اللقاح ومأمونيته، وكذلك توعية المجتمع للأخذ بالمعلومات المتعلقة بالجوانب الصحية من مصادرها والتحذير من الأخذ بالمعلومات المغلوطة والمكذوبة.
ويأتي التوجيه في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في توعية وإرشاد أفراد المجتمع عبر منبر الجمعة وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم وتحذيرهم من الأخطار التي تهدد أمن وسلامة المجتمع، إلى جانب التنويه والإشادة بالجهود العظيمة التي يبذلها ولاة الأمر؛ لتوفير أسباب الحياة الكريمة والحرص على صحة المواطنين والمقيمين ومن ذلك ما قدم خلال جائحة كورونا.
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