يدخل قانون الدفاع الوطني الصيني المعدل، الذي يسمح لبكين بلعب دور أمني خارج حدودها، حيز التنفيذ يوم 1 يناير 2021 بعد مصادقة اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب الوطني عليه يوم السبت.
ووصف خبراء صينيون القانون الجديد بأنه يفتح المجال لبلادهم لأن تقول كلمتها ميدانيا فيما يتعلق بالأمن والسلام في العالم، وحمايته في مواجهة “قوى الشر التي تسعى لتدميره”، حسب صحيفة “غلوبل تايمز”.
وقال الخبراء إن هذا الدور سيكون “فريدا” في حماية الاستقرار والسلام عبر العالم، مشيرين إلى أن “السياسة العسكرية الصينية دفاعية وليست عدوانية، وتقف مع السلام وضد الحرب، ومع العدالة في الصين وفي العالم في وقت تتآمر فيه قوى الهيمنة الأنانية مهددة السلم والاستقرار”، كما يقول سونغ تشونغ بينغ، الخبير العسكري والمعلق التلفزيوني الصيني.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قانون دفاع يسمح للصين لعب دور أمني خارج حدودها سيدخل حيز التنفيذ مع بداية العام الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.