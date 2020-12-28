هل يحق لنا توديع هذه السنة ؟

في نهاية كل عام اعتدنا مراجعة حصيلة هذا الأخير، و تجديد النوايا للعام المقبل وسد الهفوات وتجاوز العقبات أملا في عام جديد شعاره التجديد والنجاح.

وغالبا ما كانت هذه العملية تمر بسلام أمام حصيلة شبه اعتيادية لا تشوبها شائبة. لكن ماذا عن هذه السنة الاستثنائية بكل المقاييس والتي انقلبت فيها الموازين وكل الأحلام و التطلعات.

هذه السنة التي نرجو أن تمضي و ألا تعود؛ بعض الناس اعتبرتها فرصة لإعادة التفكير في كل نواحي حياتها ، و أخرى اعتبرتها سنة الأزمات و تعطيل الأرزاق و تتطلع بلهفة للسنة المقبلة لعلها تمحي أحزانها و مآسيها و ترمم ما هدمه الفيروس من صحة نفسية و جسدية.

في هذا النطاق ، الكثير منا يتساءلون عن مدى إمكانية التخطيط للسنة المقبلة ، لكنه هذه المرة حتما سيكون لنا و قابلا للتغيير مع تغير الظروف الخارجة عن إرادتنا.

إن التخطيط في الحقيقة يعتبر أمرا ضروريا و مهما كيفما كانت الظروف التي نعيشها.

من جهة لأن التغيير ثابت ، و من جهة أخرى لأن ما مررنا به لابد أن يمضي و تحل محله حكاية مختلفة، والتخطيط هو بمثابة عملية إطلاق لنوايا السنة الجديدة و مشاركة العالم بشيء من الأمل و الإيجابية.

و رغم ما عاشه العالم هذه السنة و رغم ما جعله يفقد رغبته في ركوب تحديات جديدة بعد أن وجد نفسه ملزما بالبقاء لمدة من الوقت بين جدران بيته ، لابد أن يعود اليوم لرسم خطى المستقبل ، و يحدد أهدافه وفقا للوسائل المتاحة و التغيير الممكن رغم كل التحديات الراهنة. فكثيرة هي الأيام التي كانت موجعة و كثيرة هي الناس التي عاشت في أزمات لن تنساها مدى الحياة. و لأن الأمل موجود و لأن دوام الحال من المحال ، و لأن ما حدث يدخل في مجال الاستحقاق الجماعي، و أننا مسئولون بشكل أو بآخر عن كل ما حدث ؛ فعلينا أن ننهض من جديد و نحاول تغيير المسار الجماعي الذي نسري عليه و أن نحمد الله على لطفه و رحمته.

أظن أنه فعلا حان الوقت لتغيير الوعي الذي نرى به الأمور من حولنا ، و إذا استطعنا حقا أن نقر بمسؤوليتنا جميعا و أن نعتبر أنفسنا فاعلين بشكل غير مباشر في كل ما يحدث على هذه الأرض، ساعتها فقط سيرى هذا العالم النور و السلام.

إن نسيان سنة “العشرين عشرين” أمر محال ، و ستبقى ذكراها عالقة في تاريخ الإنسانية جمعاء و لعلها تكون حافزا لهذه الأخيرة من أجل تغيير جذري في كل مجالات عدة.

و أخيرا ، دعونا أن نأمل عوده المياه إلى مجاريها ، دعونا ننشر التفاؤل و نبثه في قلب هذا العالم المسطول ، دعونا نتشارك الطاقة الإيجابية التي تصلنا بمصدرنا الأساس ، و دعونا نكنس هذه الأرض و ننقيها من اليأس و الحزن و التشاؤم، و لنستقبل السنة القادمة بحب و نهمس في أدانها: أهلا ألفين و واحد و عشرين…

كتبته:

سمو الاميرة نوف بنت خالد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود