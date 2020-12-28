وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بالجبيل

أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل توفر 5 وظائف متنوعة «للرجال والنساء» حملة الدبلوم والبكالوريوس من خلال برنامج الإحلال والتأهيل لتوطين وظائف الشركات المتعاقدة على النحو التالي:

– محلل تطبيقات – عدد 1 – للرجال والنساء «شركة ابتكار للتقنية»

المتطلبات: بكالوريوس «علوم حاسب» أو ما يعادله مع خبرة لا تقل عن سنة واحدة برمجة أو إدارة التطبيقات.

آخر موعد للتقديم: الأربعاء 1442/5/15هـ «الموافق 2020/12/30م».

– مسؤول طوارئ – عدد 1 – للرجال «شركة الشلوي العالمية للتجارة والمقاولات»

المتطلبات: دبلوم في أي من التخصصات الصحية «طب، تمريض، صيدلة ..» مع خبرة لا تقل عن سنتين ومعرفة في أساسيات الإسعافات الأولية.

آخر موعد للتقديم: الجمعة 1442/5/17هـ «الموافق 2021/1/1م».

– فني دعم – عدد 2 – للرجال والنساء «شركة ابتكار للتقنية»

المتطلبات: دبلوم «دعم فني، علوم حاسب آلي، هندسة حاسب» أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن سنتين في مجال الدعم الفني.

آخر موعد للتقديم: الأربعاء 1442/5/22هـ «الموافق 2021/1/6م».

– فني بث – عدد 1 – للرجال «شركة أساس العالمية المحدودة»

المتطلبات: دبلوم «هندسة اتصالات» أو ما يعادله مع خبرة لا تقل عن سنتين في مجال مشابه

آخر موعد للتقديم: الخميس 1442/5/23هـ «الموافق 2021/1/7م».

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط التالي هــنــا