وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بالجبيل

أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل توفر 5 وظائف متنوعة «للرجال والنساء» حملة الدبلوم والبكالوريوس من خلال برنامج الإحلال والتأهيل لتوطين وظائف الشركات المتعاقدة على النحو التالي:
– محلل تطبيقات – عدد 1 – للرجال والنساء «شركة ابتكار للتقنية»
المتطلبات: بكالوريوس «علوم حاسب» أو ما يعادله مع خبرة لا تقل عن سنة واحدة برمجة أو إدارة التطبيقات.
آخر موعد للتقديم: الأربعاء 1442/5/15هـ «الموافق 2020/12/30م».
– مسؤول طوارئ – عدد 1 – للرجال «شركة الشلوي العالمية للتجارة والمقاولات»
المتطلبات: دبلوم في أي من التخصصات الصحية «طب، تمريض، صيدلة ..» مع خبرة لا تقل عن سنتين ومعرفة في أساسيات الإسعافات الأولية.
آخر موعد للتقديم: الجمعة 1442/5/17هـ «الموافق 2021/1/1م».
– فني دعم – عدد 2 – للرجال والنساء «شركة ابتكار للتقنية»
المتطلبات: دبلوم «دعم فني، علوم حاسب آلي، هندسة حاسب» أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن سنتين في مجال الدعم الفني.
آخر موعد للتقديم: الأربعاء 1442/5/22هـ «الموافق 2021/1/6م».
– فني بث – عدد 1 – للرجال «شركة أساس العالمية المحدودة»
المتطلبات: دبلوم «هندسة اتصالات» أو ما يعادله مع خبرة لا تقل عن سنتين في مجال مشابه
آخر موعد للتقديم: الخميس 1442/5/23هـ «الموافق 2021/1/7م».
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط التالي هــنــا
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