أبشر : طريقتان لتجديد الإقامة وتمديد تأشيرة العمالة المنزلية

أكدت منصة أبشر، اليوم الاثنين، أنه يمكن تجديد الإقامة وتمديد التأشيرة للعمالة المنزلية لمن هم خارج المملكة، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «الخروج والعودة هينتهي في هذه الفترة تعليق الطيران هل يوجد تمديد من قبل المملكة العربية السعودية؟».
ورد الحساب الرسمي لمنصة أبشر عبر موقع «تويتر»: «يمكن للكفيل تجديد الإقامة وتمديد التأشيرة للعمالة المنزلية لمن هم خارج المملكة من خلال حسابه في منصة أبشر أفراد ويمكن ذلك للعمالة المهنية على مؤسسة فردية من خلال حساب مالك المؤسسة في منصة أبشر أعمال».
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