العراق.. الحشد الشعبي ينفي إصدار مذكرة قبض بحق قيادي في ”كتائب حزب...

نفت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم الاثنين، إصدار مذكرة قبض بحق قيادي في "كتائب حزب الله" هدد رئيس الحكومة العراقية بـ"قطع الأذن".
وذكرت الهيئة في بيان توضيحي: "ننفي إقامة مديرية الأمن دعوى قضائية لدى الجهات المعنية على هذا الاسم (حسين مونس فرج) او شخص يكنى (ابو علي العسكري)".
ودعت الهيئة "وسائل الإعلام الى ضرورة التعامل مع المصادر الرسمية في تناول مثل هكذا أخبار ومعلومات".
وتداولت وسائل إعلام عراقية وعربية مذكرة قبض "مزورة" أشارت إلى إصدار أمر قبض بحق "أبو علي العسكري" وهو المسؤول الأمني في "كتائب حزب الله".
وقام العسكري قبل أيام بتهديد الكاظمي وقال له "أقطع أذنيك مثلما تقطع أذني الماعز".
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