عبدالخالق عبدالله : الإمارات ستسرد جزرها المحتلة عاجلاً أم آجلاً

قال استاذ العلوم السياسية عبدالخالق عبدالله , بأن الإمارات ستسترد جزرها المحتلة طنب الكبرى والصغرى وأبو موسى عاجلا أم آجلا , مضيفاً بأنها هي أكبر من ان تستفزها إيران بزيارات بهلوانية أو تستدرجها لمواجهات عبثية.
وأكد عبدالله , بأنه لو رغبت الإمارات في تحرير جزرها بالقوة لتم ذلك خلال 48 ساعة لكنها تفضل النهج الدبلوماسي والقانوني العاقل حتى لو استمر 48 سنةً وأكثر.
الجدير ذكره , بأن إيران أقدمت في 30 نوفمبر عام 1971 على احتلال الجزر الإماراتية الثلاث :طنب الكبرى ,طنب الصغرى اللتان تتبعان إمارة رأس الخيمة، أبو موسى التي تتبع إمارة الشارقة. قبل أيام من استقلال الإمارات العربية المتحدة في 2 ديسمبر 1971,
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