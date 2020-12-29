أرسلت باكستان، اليوم الثلاثاء، 196 من الأطباء والممرضين والفنيين لمساعدة الكويت في مكافحة فيروس كورونا المستجد.
ويتألف الطاقم الطبي من 41 طبيبا و131 ممرضا و24 فنيا سيعملون في مختلف المنشآت الصحية في الكويت، بحسب ما نقلته صحيفة "الرأي" المحلية.
وشكر سفير دولة الكويت لدى جمهورية باكستان، نصار المطيري، الحكومة الباكستانية على تقديم المساعدة الطبية لبلاده، قائلا: العلاقات الكويتية - الباكستانية متينة وغير قابلة للكسر.
وأكد المطيري، أن دولة الكويت ستواصل العمل مع باكستان حكومة وشعبا لتعزيز التعاون لمواجهة الجائحة وتعزيز التعاون والتنمية في جميع القطاعات.
يذكر أن وزارة الصحة الكويتية وقعت يوم 4 يوليو/ تموز 2020 اتفاقية تعاون في المجال الصحي مع وزارة الصحة في جمهورية باكستان الإسلامية لمكافحة الجائحة.
في سياق متصل، أعلن مجلس الوزراء الكويتي أن "الوضع الصحي في البلاد بات مستقراً من واقع الإحصاءات والبيانات التي تشير إلى انخفاض أعداد الإصابات والوفيات"، مضيفا أنه "وعليه، قرر مجلس الوزراء عدم الاستمرار بقرار وقف الرحلات وانتهائه بموعده المحدد بنهاية يوم الجمعة الموافق 1 / 1 /2021".
وعن حصيلة الإصابات في البلاد، ذكر البيان يوم أمس الاثنين، أنه بلغ إجمالي عدد الحالات المسجلة منذ ظهور الوباء عدد 149653 إصابة ، تعافى منها عدد 145579، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 931 وفاة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر باكستان ترسل عشرات الأطباء والممرضين لمساعدة الكويت في مكافحة كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.