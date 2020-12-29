الإمارات تمدد التأشيرات لكافة السياح لمدة شهر إضافي

أعلن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، عن تمديد التأشيرات السياحية لكافة السياح الذين يزورن الدولة حاليا لمدة شهر إضافي وبدون أية رسوم حكومية.

ويأتي هذا القرار بسبب "إغلاق بعض الدول مطاراتها بشكل مؤقت، وتقييد حركة الدخول والخروج منها"، ولذلك يعتبر القرار "تسهيلا على زوار الدولة من كافة أنحاء العالم الذين قصدوها مع عائلاتهم لقضاء إجازات نهاية العام بها".

كما تم توجيه كافة الجهات الحكومية بتسهيل الإجراءات خلال الفترة القادمة على زوار الدولة، والسياح، ومراعاة كافة الظروف التي قد تحدث في دولهم، والتعاون مع كافة الجهات المعنية لضمان راحة وسلامة جميع زوار دولة الإمارات.