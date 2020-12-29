‏الادارة العامة للطيران المدنى الكويتى تصدر تعميما لشركات الطيران بشأن إستئناف الرحلات

أصدرت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، تعميما لشركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي بخصوص استئناف الرحلات التجارية.

وأوضح القرار أنه سيتم إستئناف الحركة التجارية اعتبارا من تاريخ 2021/1/2 الساعة الرابعة فجرا.

كان مجلس الوزراء قرر عدم الاستمرار في قرار تعليق رحلات الطيران التجاري من وإلى مطار الكويت الدولي وانتهائه بموعده المحدد بنهاية يوم الجمعة الموافق 2021/1/1.

وكانت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، أعلنت تعليق رحلات الطيران التجاري من وإلى مطار الكويت الدولي، من الساعة 23:00 بتوقيت دولة الكويت (20:00 GMT) يوم الإثنين 2020/12/21 حتى نهاية يوم الجمعة 2021/1/1 على أن يتم مراجعة القرار على ضوء المستجدات، على أن يستثني من ذلك طائرات الشحن.

وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، قبل وقف حركة الطيران إضافة بريطانيا إلى الدول عالية الخطورة، المحظور الطيران القادم منها إلى الكويت.

يشار إلى أن عدة دول أوروبية قد فرضت قيودا جديدة على السفر من بريطانيا وإليها ، بسبب القلق من سلالة جديدة من فيروس كورونا تنتشر بسرعة هناك.

و كان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وعلماء، قالوا إن سلالة الفيروس الجديدة أدت إلى ارتفاع أعداد المصابين بشكل حاد، في حين شددت الحكومة البريطانية قيودها بشأن (كوفيد 19) في لندن والمناطق المجاورة، وعطلت خطط عطلة عيد الميلاد لملايين الأشخاص.