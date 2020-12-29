اسعار الذهب ترتفع مع هبوط قيمة الدولار

اسعار الذهب ترتفع مع هبوط قيمة الدولارسجلت أسعار المعاملات الفورية للذهب ارتفاعًا خلال التعاملات الأمريكية اليوم، في ظل التراجع الكبير لسعر صرف الدولار.

وتحسن الطلب على الملاذات الاستثمارية الآمنة للمعدن الاصفر، حيث ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1877.66 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما ولم يطرأ تغير يُذكر على العقود الأمريكية الآجلة للذهب لتسجل 1880.90 دولار.

وشهدت المعاملات ايضا، تراجع قيمة الفضة 0.3 بالمئة إلى 26.07 دولار للأوقية، بينما زاد سعر البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1036.60 دولار وزاد البلاديوم 1.6 بالمئة إلى 2361.68 دولار.