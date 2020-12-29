العاهل السعودي يوجه دعوة لسلطان عمان لحضور القمة الخليجية 

وجه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، رسالة إلى سلطان عمان، هيثم بن طارق، تضمنت دعوته لحضور القمة الخليجية المقرر انطلاقها في الرياض يوم 5 يناير القادم.
وسلم الرسالة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، إلى نائب رئيس الوزراء العماني، فهد آل سعيد، في مسقط اليوم الثلاثاء، واستعرض الطرفان الإنجازات التي تتحقق لشعوب الدول الأعضاء في المجلس، متذكرين جهود السلطان الراحل، قابوس بن سعيد، في قيام منظومة مجلس التعاون الخليجي.
وأعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في بيان بوقت سابق، أن الملك سلمان قد كلف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، نايف فلاح مبارك الحجرف، بنقل الدعوات إلى القادة للمشاركين في أعمال الدورة الواحدة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
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