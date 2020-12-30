الموارد البشرية : الإقامة السارية شرط لتقديم بلاغ التغيُّب عن العمل

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن خدمة بلاغ التغيب متاحة من خلال الخدمات الإلكترونية للمنشأة، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «كيف ممكن اعمل هروب لعاملة علمًا بأنها متغيبة عن العمل وزوجة مواطن حسب إفادتها وإقامتها منتهية؟».
ورد الحساب الرسمي للعناية بخدمة عملاء وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر «تويتر»: «خدمة بلاغ التغيب متاحة من خلال الخدمات الإلكترونية للمنشأة, من شروط تقديم بلاغ التغيب عن العمل أن تكون الإقامة أو رخصة العمل سارية».
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