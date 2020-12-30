الإمارات تعلن رصد عدة حالات للإصابة بكورونا المتحورة

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الثلاثاء، عن رصدها عدة حالات إصابة بالسلالة المتحورة لفيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19” والمكتشفة في بريطانيا.

وأفاد المتحدث الرسمي للإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول مستجدات سير جائحة عدوى “كوفيد-19” في البلاد، خلال مؤتمر صحفي، بثبوت وجود “حالات محدودة” للإصابة بالطفرة الجديدة من فيروس كورونا المستجد، موضحا أنها سجلت لدى “أشخاص قادمين من خارج الدولة، وذلك بالتزامن مع عمليات التقصي المستمر الذي تقوم به الجهات الصحية في الدولة”.

وأعلنت الإمارات، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1506 إصابات جديدة بـ”كوفيد-19″ في الساعات الـ24 الماضية ليصل إجمالي الحالات المؤكدة في البلاد إلى 204369.