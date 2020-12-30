شرطة المدينة تطيح بشخص تورط بسرقة 6 معدات قيمتها 707 آلاف ريال

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهات المختصة بشرطة المدينة المنورة من القبض على مواطن في العقد الخامس من العمر، لتورطه بسرقة (6) معدات، وذلك من عدة أحياء متفرقة بالمدينة، وتم القبض عليه متلبساً وهو يقود إحداها، وقد تم استرداد (3) منها، وتقدر قيمة المعدات المسروقة حوالي (707,000) ريال. وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية كافة، وإحالته إلى النيابة العامة.

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