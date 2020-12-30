خادم الحرمين: المملكة ستقدم تجربة كروية لا مثيل لها حال استضافة كأس آسيا 2027

قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، إنه لمن دواعي سروري أن أدعو فريق عمل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لمناقشة ملف كأس آسيا 2027، والذي يوضح رؤية المملكة لاستضافة هذه البطولة.

وأضاف خادم الحرمين الشريفين -بحسب قناة “الإخبارية”-: أن “الأواصر التاريخية بين المملكة وكرة القدم تعود إلى عقود من الزمن متمثلة بتاريخ حافل بالنجاحات والبطولات على مستوى القارة”.

وتابع “الملك سلمان”: “تعتزم المملكة في حال أتيحت لها الفرصة لاستضافة كأس آسيا 2027 تقديم تجربة كروية لم يسبق لها مثيل للملايين من عشاق هذه اللعبة في آسيا”.

وأشار خادم الحرمين الشريفين إلى أنه “نتطلع إلى توظيف شغفنا الكبير بكرة القدم كمحفز للنمو المستمر لهذه الرياضة ودفع أهداف شركائنا في كرة القدم الآسيوية إلى الأمام”.