النيابة العامة .. حفظ الدعوى لا يمنع من إعادة فتح القضية والتحقيق فيها مجدّداً

أكّدت النيابة العامة أن قرار “حفظ الدعوى” لا يمنع من إعادة فتح ملف القضية مرة أخرى والتحقيق فيها؛ متى ما ظهرت أدلة جديدة من شأنها تقوية الاتهام ضدّ المدعى عليه.
وأوضحت أن شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التي لم يسبق عرضها على المحقق تعد من الأدلة الجديدة.
وقالت النيابة “أمر حفظ الدعوى الذي تصدره النيابة العامة طبقاً لأحكام المادة (١٢٤) من نظام الإجراءات الجزائية يصدر عنها في نطاق الوقائع المطروحة؛ ما يسبغ عليها قوة الأمر المقضي به أمامها، دون أن يحول ذلك في طرح الدعوى مرة أخرى وإعادة التحقيق؛ متى ظهرت أدلة جديدة من شأنها تقوية الاتهام ضدّ المدعى عليه”.
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