“نيوم” تعلن عن وظائف شاغرة

فتحت شركة نيوم باب التقديم على وظائف قيادية شاغرة لذوي الخبرة من حملة البكالوريوس فأعلى في تبوك ، وفقاً للتفاصيل التالية :
1- “مدير التدقيق المالي ” : بكالوريوس فأعلى في تخصص ذات صلة مع خبرة لا تقل عن 10 سنوات في المخاطر والإمتثال أو المراجعة .
2- “مدير التدقيق الداخلي لتقنية المعلومات ” : بكالوريوس في ” علوم الحاسب ، نظم المعلومات مع خبرة لا تقل عن 10 سنوات في المحاسبة أو المراجعة الخاصة أو العامة منها خبرة لا تقل عن 3 سنوات في منصب قيادي .
3- “مدير تدقيق المشاريع الرأسمالية ” : بكالوريوس فأعلى في تخصص ذا صلة مع خبرة لا تقل عن 10 سنوات في التدقيق والمشاريع .
وحول موعد التقديم ، أكدت أنه متاح منذ أمس الثلاثاء 14 / 5 / 1442 هـ ، الموافق 29 / 12 / 2020 م ، وحتى الإكتفاء من العدد المطلوب ، وذلك عبر الرابط التالي من هنـــــــــــا.
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