أبوظبي تعتمد نظام ”الدراسة عن بعد” لمواجهة كورونا

أعلنت إمارة أبوظبي في دولة الإمارات، اليوم الأربعاء، اعتمادها نظام "الدراسة عن بعد"، حفاظا على صحة الطلبة والعاملين، ولمواجهة انتشار جائحة كورونا.

وقال مكتب أبوظبي الإعلامي عبر "تويتر"، اليوم الأربعاء، إن لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي، بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة، اعتمدت نظام الدراسة "عن بعد" في كافة مدارس الإمارة لأول أسبوعين من الفصل الدراسي الثاني الذي سيبدأ في 3 يناير، وذلك حرصا على صحة الطلبة والمدرسين.

ونوهت لجنة إدارة الطوارئ بأنه على جميع الطلبة والمدرسين والعاملين في المدارس والقادمين من خارج الدولة، عبر أي من مطاراتها أو مداخلها، الالتزام بمتطلبات الحجر الصحي كافة ووفقا للإجراءات المعلن عنها والمعتمدة في الإمارة.

وأعلنت أمس وزارة الصحة في الإمارات ثبوت وجود حالات محدودة في البلاد مصابة بالطفرة الجديدة من فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور عمر الحمادي، المتحدث الرسمي للإحاطة عن مستجدات الوضع الصحي في الإمارات إنه تم التأكد من "ثبوت وجود حالات محدودة في دولة الإمارات مصابة بالطفرة الجديدة من فيروس كورونا المستجد تعود لأشخاص قادمين من خارج الدولة"، بحسب موقع صحيفة "البيان" الإماراتية.

ولفت إلى أنه تم التأكد من ذلك "مع عمليات التقصي المستمر الذي تقوم بها الجهات الصحية في الدولة".

وأشار الحمادي خلال الإحاطة الإعلامية الدورية لحكومة الإمارات إلى أنه في الفترة ما بين 23-29 ديسمبر الجاري، بلغ إجمالي حالات الشفاء من فيروس كورونا 9949 حالة، في حين وصل مجموع حالات الوفاة إلى 20 شخص.

لافتا إلى أنه بذلك معدل الوفيات 0.3%، وهو من أقل النسب عالمياً.