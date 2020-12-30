الرئيس الجزائري: البعد عن الوطن صعب.. ونتمنى أن يكون عام 2021 أفضل

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إن "البعد عن الوطن صعب وتراكم المسؤوليات أصعب، وأحمد الله على هذه العودة الميمونة إلى الجزائر، وما تبقى إلا القليل جدا إن شاء الله".

وأضاف تبون - في كلمة بثها التلفزيون الجزائري مساء أمس /الثلاثاء/ عقب عودته من رحلته العلاجية بألمانيا - "أتمنى لكل الشعب الجزائري برمته كل الخير وسنة جديدة ملؤها السعادة وقضاء الحاجة، وبالنسبة للناس المحتاجين والمعوزين نتمنى ألا يكون الشتاء صعب عليهم، ومهما كان الحال، الدولة في مساعدتهم صباحا ومساء وعلى رأسها الجيش وكل مؤسسات الدولة".

واختتم تبون كلمته قائلا "نتمنى أن تكون سنة 2021 أحسن بكثير من سنة 2020 والحمد لله والشكر لله".