عقد مجلس الأمن والدفاع السوداني مساء أمس الثلاثاء، جلسة طائرة برئاسة رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، وناقش تطورات الأوضاع في الحدود مع إثيوبيا.
مجلس الأمن والدفاع السوداني يشيد بدور الجيش بعد استعادته لأراض على الحدود مع إثيوبياالجيش السوداني يعلن استعادة السيطرة على معظم أراضيه على الحدود مع إثيوبيا
وثمن المجلس عاليا الجهود، التي بذلتها القوات المسلحة في منطقة الفشقة السودانية دفاعا عن الأراضي وتأمينا للحدود.
وفي نفس السياق قال وزير الدفاع السوداني، إبراهيم يس وزير، في تصريح صحفي إن المجلس أكد اهتمامه بأزمة تدفق اللاجئين الإثيوبيين وموجات اللجوء المستمرة، حيث وجه الجهات المختصة بتقديم الرعاية اللازمة لهم بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي.
ووجه مجلس الأمن والدفاع "الشكر لكل الفئات الشعبية والرسمية لإلتفافهم حول قضايا الوطن ومساندتهم للقوات المسلحة في أداء مهامها ودعمهم الكامل لوحدة الجبهة الداخلية... والذود عن كرامة البلاد وصون أراضيها وحفظ سيادتها".
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