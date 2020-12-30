حكومة هادي: الهجوم على مطار عدن نفذ على أيدي الحوثيين وجميع الوزراء...

حمل وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، معمر الإرياني، جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) المسؤولية عن الهجوم الذي استهدف اليوم الأربعاء مطار العاصمة المؤقتة عدن.
وأكد الإرياني، في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر"، عدم وقوع إصابات بين أعضاء الحكومة الجديدة جراء الهجوم الذي استهدف مطار عدن عقب وصولهم إليه، واصفا الاعتداء بـ"الهجوم الإرهابي الجبان".
وشدد الوزير على أن الهجوم لم يثن الحكومة الجديدة عن أداء "واجبها الوطني"، مضيفا: "إن دماءنا وأرواحنا لن تكون أغلى من دم اليمنيين. نترحم على أرواح الشهداء ونتمنى للمصابين الشفاء العاجل".
وأكد مراسل RT المتواجد في موقع الحادث تعرض مطار عدن للاستهداف بعدد من الصواريخ عقب وصول طائرة كانت تقل الحكومة الجديدة إليه.
وأفاد مصدر أمني لوكالة "رويترز" بسقوط خمسة قتلى على الأقل وعشرات الجرحى جراء الهجوم.
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