3 انفجارات تهز مطار عدن

بالتزامن مع وصول الحكومة اليمنية الجديدة إلى عدن، الأربعاء، وقعت 3 انفجارات بقذائف هاون استهدفت المطار بعد قليل من هبوط طائرة تقل جميع الوزراء، باستثناء وزير الدفاع.
وقال مراسل “العربية”، إن الانفجار وقع داخل صالة المطار قبل نزول الوزراء من الطائرة، مشيراً إلى وقوع عدد كبير من القتلى والجرحى، من بينهم نائب وزير النقل في عدن ومسؤول آخر محلي، وإصابة عدد كبير من الطواقم الإعلامية التي كانت بانتظار الطائرة.
كما أكد أن الانفجار كان ضخما، وصاحبه إطلاق نار، مشيراً إلى أن هناك معلومات أولية عن احتمال أن تكون طائرة مسيرة استخدمت في الهجوم.
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