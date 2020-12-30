أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك أن العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار عدن جزء من الحرب التي تُشن على الدولة اليمنية وعلى شعبنا العظيم، ولن يزيدنا إلا إصراراً.
وقال عبر حسابه في “تويتر”: نحن وأعضاء الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن والجميع بخير، العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار عدن جزء من الحرب التي تُشن على الدولة اليمنية وعلى شعبنا العظيم، ولن يزيدنا إلا إصراراً على القيام بواجباتنا حتى إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة والاستقرار، الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس وزراء اليمن : انفجار مطار عدن لن يزيدنا إلا إصراراً على إنهاء الانقلاب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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