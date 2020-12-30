التأمين الصحي نموذج للفشل ما لم..

لن اتحدث عن آخر ما توصلت إليه العلوم والممارسة الطبية والصيدلية والتأمين من رفع مؤشر تفاعلي عن جودة حياة خدمة الانسان من خلال الرعاية الصيدلية بما حيث أن أهداف الرؤية فيما تهدف رؤية المملكة 2030 إلى زيادة العمر المتوقع للمواطنين من 74 عاما إلى 80 عاما، وقد علق الكاتب العزيز عبد الله البرقاوي في مقالة نشرت صحيفة سبق في 3/02/2018هـ ذكر مؤشرات صحية نقلا في تقرير إحصائي حديث، أوضحت الصحة أن متوسط العمر في المملكة خلال العام الماضي بلغ 74.3 عاماً؛ متجاوزاً المعدل الإقليمي بـ(6) سنوات والمعدل العالمي بـ(4) سنوات، وأن نسبة السكان في المملكة للفئة العمرية أقل من 15 سنة بلغت 29.12% وهي أدنى منها في إقليم شرق المتوسط بـ34%؛ ولكن الأعلى من النسبة المُبلَغ عنها عالمياً بـ27%؛ فيما بلغ معدل المواليد الخام لكل 1000 نسمة، (21) مولوداً وهو الأدنى من المعدل الإقليمي بـ(31.4) والعالمي بـ(24.3) مع أني أشكك في بيانات وزارة الصحة , ولكن من مبدأ إمكانية الوصول إلى المعرفة أو الحقيقة .وسوف أتطرق عبر المقالة لمجموعة من العواقب الوخيمة رغم انخفاض الفرص الضائعة والعمل خلاف مبدأ الدور في الإدارة . ومن المفيد في هذه المرحلة التاريخية التي يتطور فيها الأنظمة أن نستلهم من ماضينا العبر، وأن نساهم في الجهود التي تبذل لتثبيت سلطة القانون وسيادة الدور الحضاري لوزارة الصحة ودورها في التأمين والرعاية. FDAS

كانت الرعاية الصحية قبل إقرار برامج الرعاية الصحية المرشدة managed health care أي عام ١٩٧٥م عانت معوقات كثيرة ، ولكن المشاكل تتلخص في صعوبة الحصول على الخدمة ، ارتفاع التكاليف ، تدني جودة الخدمات الصحية ، وفقدان الثقة .هذه العوامل الأربعة اجمع عليها أكثر من مئة باحث تم الاطلاع على دراساتهم ومن بيهم نذكر اليود، باول وليام تورينو و وكونسقتيد وعشاق العساف..الخ . وبعد تطبيق مفهوم الرعاية الصحية المرشدة انخفضت تكاليف التنويم بنسبة ٢٥% وازداد معدل الزيارات بنسبة ١٨% ومع تطبيق الأنظمة الاكتوارية والعمل وفق المبادئ الثمانية لوليام تورنيز تم استعادة الثقة بين لك أطراف التأمين.

ومع أن الولايات المتحدة تعد أقوى نظام صحي في العالم من حيث الاستجابة وجودة العمل , وأمريكا أيضا اقوى نظام تأمين ومع ذلك في ديسمبر 2011م قام المدير المنتهية ولايته لمراكز الصحية والطبية الدكتور دونالد برويك ، قدم مجموعة من المعوقات منها هدر الموارد يتراوح ما بين 20-30% والمبالغة بالطرق العلاجية , وعدم تنسيق الرعاية الصحية مع التعقيد الاداري لنظام الرعاية الصحية حيث أن هناك لوائح وقواعد مرهقة, والاحتيالات , وهناك 3-10%من مجموع النفقات مزورة بالإضافة إلى 65 بليون مدفوعات غير آمنة في برنامجي المسنين وغير القادرين تنطوي على احتيالات واخطاء . وفي عام 2007م شكلت وزارة العدل والخدمات الانسانية والصحية قوة ضاربة لمكافحة الاحتيال من خلال تحليل البيانات، ووضع السياسات المجتمعية اعتبارا من مايو 2013م قامت القوة الضاربة في اكتشاف 1500 شخص لديهم فواتير مزورة لأكثر من 5 مليارات وتنطوي تلك العمليات على هيئة رشاوي kickbacks، وغسيل اموال، وكانت مخططهم الاحتيالي على الخدمات الغير ضرورية طبياً. كما تبذل الحكومة جهود للحد من الاحتيال، حيث تم استعادة 4.2 بليون قام بها كل من وزارة العدل وFBI في عام 2012م، وتطبيق عقوبة السجن المؤبد، والاستعانة بمتطوعين مدربين وتقرير الاحتيال.

وبالرغم من أن فرنسا وكندا وبريطانيا ما زالوا مبهورين من نجاح الولايات المتحدة في الاستجابة وتعدد الخيارات وعلاج الأمراض المزمنة.والسؤال الاخير أذا الولايات المتحدة عانت من التلاعب والاحتيال في نظام التأمين وهي التي تملك التقنيات والأدوات الحديثة للحد من سوء استخدام الخدمات الصحية ، فما بال بلدان العالم الثالث بشكل عام والدول الخليجية على وجه التحديد.وللمقالة بقية

كتبه: عبد الرحمن سليمان السويد

باحث سياسة وإدارة منظمات الصحة