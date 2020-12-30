وزير الإعلام الكويتي: إعداد استراتيجية عمل جديدة للنهوض بالإعلام

أكد وزیر الإعلام ووزیر الدولة لشؤون الشباب الكویتي عبدالرحمن المطیري أن الوزارة بكافة قطاعاتھا ستعمل على إعداد استراتیجیة جدیدة للعمل الاعلامي في البلاد بھدف تحقیق نھضة للاعلام الرسمي یمكنھ من تبوأ المكانة.

وقال المطیري في تصریح صحفي الیوم الأربعاء عقب زیارته لورشة التخطیط التشاركي إن الوزارة تھدف من خلال ھذه الورشة إلى تھیئة ضباط اتصال من كل قطاعات الوزارة لاتمام ھذا العمل معتمدین بذلك على حماس الشباب وخبرة الرواد.

وأضاف أن ركیزة العمل الاعلامي ومنطلق التمیز به أساسه الایمان بالطاقات الشبابیة الوطنیة المدعمة بالخبرات المعطاءة موضحا أنھ وقیادیي الوزارة سیعملون على ایجاد بیئة ایجابیة للعاملین سواء من الشباب أو الرواد تحفزھم على التمیز والابداع في كل المجالات الاعلامیة.

وذكر أن من أھداف الاستراتیجیة تحقیق المصالح الوطنیة والتواصل الفاعل مع المواطنین والتعرف على مؤشرات الجودة العالمیة وتحقیق رؤیة (كویت جدیدة 2035).

وأشار الى أن دور الاعلام وتأثیره الآن بات یختلف كثیرا عن السنوات الماضیة في ظل المتغیرات والأحداث السریعة في كل المجالات إذ أصبح من المھم أن تكون الاستراتیجیة معبرة عن الواقع ونابعة من السیاق الكویتي ومترجمة للتطلعات المستقبلیة ومانطمح أن نصل إلیهم.

وشدد المطیري على أن الشباب الكویتي یمتلك الامكانیات الفنیة والأدوات التي تمكنه من التعبیر عن ذاته وتساعده على الابداع والابتكار والتعلم وقد برھن على ذلك في كثیر من المناسبات.

ولفت الى أنه بات من الضرورة خلق بیئة عمل تعمل على تعزیز وتوفیر وانشاء السیاسات واللوائح والانظمة التي تساعد على الابداع.

وتعقد الورشة التي انطلقت أمس الثلاثاء في مبنى وزارة الاعلام وتستمر ثلاثة أیام بحضور وكیل وزارة الاعلام منیرة الھویدي ومسؤولین آخرین في مختلف ادارات واقسام الوزراة.