السعودية: تفجيرات مطار عدن نفذتها «قوى الشر» وليست موجهة ضد الحكومة وحدها 

دانت الخارجية السعودية، اليوم الأربعاء، "بأشد وأقسى العبارات"، تفجيرات مطار عدن باليمن، قائلة إنه "عمل إرهابي جبان".

السعودية: تفجيرات مطار عدن نفذتها "رويترز" عن شهود: دوي انفجار قرب القصر الذي نقل إليه مجلس الوزراء اليمني بعد هجوم على مطار عدن

وجاء في بيان الخارجية أن "هذا العمل الغادر الذي تقف خلفه قوى الشر ليس موجها ضد الحكومة اليمنية الشرعية فحسب، بل يستهدف الشعب اليمني الشقيق بكامل أطيافه".

وأضاف البيان أن "السعودية تؤكد تضامنها مع اليمن واليمنيين كما كانت منذ اليوم الأول، وكلها ثقة بأن حادثة اليوم لن تزيدهم إلا إصرارا وثباتا في تحقيق طموحاتهم واستعادة شرعيتهم".

وتعرض مطار عدن في وقت سابق من اليوم، بالتزامن مع وصول الحكومة الجديدة إليه، لقصف صاروخي خلف، حسب بيانات وزارة الصحة، 22 قتيلا على الأقل وأكثر من 50 جريحا.

وحمل وزير الإعلام في حكومة هادي، معمر الإرياني، الحوثيين المسؤولية عن الهجوم، فيما نفت الجماعة وقوفها وراء الاعتداء.