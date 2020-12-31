فصل 185 طالبا من كلية علوم الشرطة والقانون فى السودان

أصدر وزير الداخلية السوداني الفريق أول شرطة حقوقي الطريفي إدريس، قرارا بفصل 185 طالبا من الدفعة 70 من التدريب العسكري الخاص بكلية علوم الشرطة والقانون، لمخالفتهم القانون والسلوك.
ونص القرار على استمرار الطلاب الأجانب فقط حتى التخريج لوجودهم بحكم بروتوكولات واتفاقيات تعاون تدريبي مع بعض الدول، وعددهم 19 طالبا.
وجاء الفصل حسب القرار، لمخالفتهم قانون ولوائح وأعراف وتقاليد وإرث وسلوك الشرطة السودانية بما يشمل مخالفة لوائح كلية علوم الشرطة والقانون.
ويأتي القرار استنادا على مخرجات اجتماع عقد مساء يوم الأربعاء بكلية علوم الشرطة والقانون برئاسة نائب المدير العام المفتش العام لقوات الشرطة، الفريق شرطة حقوقي خالد مهدي إبراهيم.
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