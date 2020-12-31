حل نقابة المعلمين الأردنية وحبس أعضاء مكتبها لمدة سنة

قررت محكمة صلح عمان حل نقابة المعلمين الأردنيين، والحبس سنة لأعضاء مجلس النقابة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية (بترا) اليوم الخميس.

ونقلت قناة المملكة اليوم عن المستشار القانوني للنقابة بسام فريحات، قوله إن محكمة صلح جزاء عمان أصدرت قرارا قضائيا أوليا بحل نقابة المعلمين الأردنيين والحكم بحبس جميع أعضاء مجلسها لمدة سنة عن التهم المسندة إليهم.

وأضاف أنه ”جرى إلقاء القبض على 5 من أعضاء مجلس النقابة بينهم نائب النقيب ناصر النواصرة والعمل جار على تكفيلهم“.

وكان نائب عام عمان الدكتور حسن العبداللات، قرر في الـ 25 من تموز/ يوليو الماضي، عزل أعضاء مجلس نقابة المعلمين، وأعضاء الهيئة المركزية وهيئات الفروع وإداراتها، وإغلاق مقراتها لمدة سنتين، وجرى ”الإفراج عن جميع الأعضاء“ في الـ 23 من آب/ أغسطس الماضي.

وأعلن وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي، وقتذاك تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون نقابة المعلمين إداريا وماليا برئاسة الأمين العام للشؤون التعليمية نواف العجارمة، عملا بتنفيذ قرار النيابة العامة المتضمن عزل أعضاء مجلس النقابة، ووقفها ووقف هيئاتها لمدة عامين.