إحصاء يبين عدد سكان دول الخليج ونسبة الذكور والإناث

أعلن مركز الإحصاء الخليجي، أن عدد سكان دول الخليج العربية يبلغ 57.4 مليون نسمة، وأن نسبة الذكور بينهم تبلغ 61.3% بينما تبلغ نسبة الإناث 38.7%.
وبين المركز أن هناك 159 ذكرا لكل 100 أنثى، مشيرا إلى أن معدل النمو السنوي للسكان يبلغ 2.5% خلال الفترة من 2015 إلى 2019.
ولفت إلى أن 21.9 من سكان المجلس أقل من 15 سنة وأن معدل إعالة صغار السن 29% ومعدل الإعالة الكلية 32.6%.
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