قناة العربية:هجوم على رتل عسكري تابع للتحالف الدولى جنوب بغداد 

ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها من قليل، أن هناك هجوما على رتل عسكري تابع للتحالف الدولى في منطقة اليوسفية جنوب بغداد.
وفى وقت سابق أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية فى العراق، اعتقال 12 إرهابيًا منتميًا لتنظيم داعش فى محافظة نينوى، وذكرت الوكالة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية "أنه من خلال المتابعة المستمرة لعناصر تنظيم داعش الإرهابى، تمكنت قوات وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات نينوي في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على 12 إرهابيًا مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم لتنظيم داعش".
وأضافت "أن المعتقلين عملوا بما يسمى "ديوان الجند" و"المعسكرات العامة" و"فرقة السيلاوي" و"وحدة الدفاع الجوي" بصفة مقاتل وعنصر إسناد تحت كنى وأسماء مختلفة".
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