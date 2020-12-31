أتاحت رئاسة شؤون المسجد النبوي الشريف في السعودية للمصلين الاستفادة من سطح المسجد في أداء صلاة المغرب والعشاء والفجر والجمعة ابتداء من الخميس، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.
السعودية.. إتاحة سطح المسجد النبوي الشريف للصلاةالسعودية تلغي خدمة الإفطار في المسجد النبوي خلال رمضان
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن "سطح المسجد النبوي يستوعب قرابة 10 آلاف مصل، وقد هيأت الرئاسة عددا من الأبواب لدخول المصلين للسطح، ووضعت عليها عددا من الكاميرات الحرارية بالإضافة للمراقبين لتسهيل دخول المصلين".
وأشارت إلى أنه "يمكن للمصلين الوصول للسطح عبر الأبواب التالية - باب قباء، وباب الملك سعود، وباب الملك فهد، وباب الملك عبدالعزيز، وباب مكة".
ودعت الجميع إلى تطبيق كافة التعليمات التي يتم إبلاغهم بها في ساحات وأروقة المسجد النبوي الشريف، لتسهيل دخولهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السعودية.. إتاحة سطح المسجد النبوي الشريف للصلاة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.