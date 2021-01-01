سلطنة عمان تعلن ميزانية 2021

سلطنة عمان تعلن ميزانية 2021أعلنت سلطنة عمان اليوم الجمعة، عن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2021، وذلك بانخفاض نسبته 19 في المائة عن العام المنصرم، وبعجز تقدر قيمته للعام الجديد 2.2 مليار دولار (أي حوالي 5.7 مليار دولار أمريكي).

وبحسب وكالة الأنباء العمانية فقد بلغت جملة الإيرادات المقدرة لميزانية السلطنة في 2021 نحو 8 مليارات و640 مليون ريال عماني (الريال يوازي 2.6 دولار أمريكي) بانخفاض نسبته 19 في المائة عن الإيرادات المقدرة للعام المنصرم (2020)، وقد احتسبت الحكومة سعر برميل النفط في الميزانية على أساس 45 دولارا أمريكيا للبرميل.

وذكرت الوكالة أن سلطان عمان هيثم بن طارق أصدر اليوم، المرسوم السلطاني رقم (2/2021) والذي قضى بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للعام الجديد.

وأشارت إلى أن الحكومة العمانية قدرت إجمالي الإنفاق العام في ميزانية العام الجديد بنحو 10 مليارات و880 مليون ريال عماني، بانخفاض قدره 14 في المائة عن الإنفاق المقدر للعام الماضي (2020).

كما قدرت قيمة عجز ميزانية 2021 بنحو 2.2 مليار ريال عماني أي بنسبة 8 في المائة من الناتج المحلي، على أن يتم تمويل نسبة 73 في المائة من العجز- أي مبلغ 1.6 مليار ريال عماني- من خلال الاقتراض الخارجي والمحلي، فيما سيتم تمويل باقي العجز والمقدر بنحو 600 مليون ريال عماني عبر السحب من الاحتياطيات المالية.

وكانت السلطنة قد قدرت جملة الإيرادات لميزانية العام الماضي بنحو 10 مليارات و700 مليون ريال عماني، فيما قدرت جملة الإنفاق العام بنحو 13 مليار و200 مليون ريال، وتم احتساب سعر برميل النفط فيها على أساس 58 دولارا للبرميل، فيما قدرت قيمة العجز فيها بنحو 2.5 مليار ريال عماني أي بنسبة 8 في المائة من الناتج المحلي.