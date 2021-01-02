مقتل جنديين و4 إرهابيين في عملية عسكرية غرب الجزائر 

أفادت وزارة الدفاع في الجزائر بأن الجيش حيد اليوم السبت 4 إرهابيين خلال عملية بحث وتمشيط قرب بلدة مسلمون بولاية تيبازة التي تقع على مسافة 90 كيلومترا غربي العاصمة الجزائرية.
وذكرت الوزارة في موقعها الرسمي أنه "أثناء هذه العملية، التي ما تزال متواصلة، استشهد في ميدان الشرف الرقيب سعد الدين مباركي، والعريف أول عبد الحق قايد عيشوش".
كما أشارت الوزارة إلى أنه "تم التحفظ على مسدس رشاش من نوع كلاشنكوف، وبندقية رشاشة من نوع "آر بي كاي"، وبندقيتين مضختين، بعد الاشتباك مع مجموعة إرهابية خطيرة".
وتقدم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة بتعازيه لعائلة العسكريين اللذين كانا "يجاهدان من أجل القضاء على الإرهاب الهمجي".
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