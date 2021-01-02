لبنان.. مقتل جندي وإصابة ثان بإطلاق نار على سيارة للجيش في الهرمل 

أعلن الجيش اللبناني أن دورية من مديرية المخابرات في بلدة الهرمل أوقفت اليوم 3 أشخاص لإقدامهم على إطلاق النار في الـ1 من يناير باتجاه سيارة يستقلها عسكريان وشخص من البلدة. وأكدت أن إطلاق النار أدى إلى مقتل الجندي بشار علام وإصابة آخر بجروح. وأفادت بأن تحقيقا فتح مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

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