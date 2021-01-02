مصرع 6 أشخاص في حادث سير مروع في الأردن  

لقي 6 أشخاص مصرعهم اليوم السبت بحادث سير وقع بمنطقة الرويشد في محافظة المفرق الأردنية. وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني المفرق تعاملت مع حادث اصطدام شاحنة ومركبة في منطقة الرويشد، ونتج عنه مصرع 6 أشخاص.

وبين أنه تم إخلاء الوفيات إلى مستشفى الرويشد الحكومي.

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