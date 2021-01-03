حماس تطلق سراح الشيخ مجدي المغربي الذي مزق صورة سليماني في غزة

أفرجت حركة حماس، اليوم الأحد، عن الشيخ السلفي مجدي المغربي، وذلك بعد اعتقاله يوم الخميس المنصرم، بعد ساعات من دعوته إلى إزالة صور الجنرال الإيراني الراحل قاسم سليماني، وتمزيقه لإحداها.
وأكد موسى المغربي، شقيق الشيخ مجدي المغربي، في تدوينة على الفيسبوك، نبأ الإفراج عن أخيه مجدي، قائلا: “ حمدا لله على السلامة يا شيخنا أبا محمد، الشيخ بين أهله وأحبته“.
وكان شبان فلسطينيون من سكان قطاع غزة، مزقوا صورة سليماني، التي علقت في أحد ميادين القطاع بالتزامن مع قرب ذكرى اغتياله، وشطب شبان غاضبون عبارة ”الشهيد“ من كلمة مدونة على اللافتة.
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