سعيد بوتفليقة: شقيقي الرئيس السابق رهن الإقامة الجبرية

أعلن سعيد بوتفليقة، السبت، خلال محاكمته من طرف القضاء العسكري في العاصمة الجزائر أن شقيقه الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة يوجد رهن الإقامة الجبرية وليس حرا كما يعتقد.
وقال سعيد بوتفليقة للقاضي والحاضرين في قاعة المحاكمة أثناء إدلائه بكلمة دامت نحو دقيقتين إن عبد العزيز بوتفليقة يوجد "في إقامة جبرية وأخيه (أي سعيد) في السجن...أقولها في إقامة جبرية وأخوه في السجن، ظلما وتعسفا في قضايا مفبركة ووهمية..." حسبب صحيفة "الخبر" الجزائرية التي حضرت وقائع المحاكمة.
تجدر الإشارة إلى أن القضاء العسكري برأ ذمة كل من الجنرال توفيق مدين رئيس جهاز الاستخبارات القوي السابق، ومساعده الجنرال عثمان طرطاق، المدعو بشير طرطاق، وسعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ومستشاره، والأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون من تهمة التآمر ضد الجيش والدولة. غير أن الإفراج لم يتقرر إلا للجنرال توفيق ولويزة حنون، وأبقي على سعيد بوتفليقة وعثمان طرطاق في السجن في قضايا أخرى.
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