التحالف الدولي يكشف عن فاتورة الدعم المالي الذي قدمه للبيشمركة 

أعلن التحالف الدولي في العراق وسوريا، اليوم الأحد، أنه قدم دعما بـ 850 مليون دولار لتمويل نفقات رواتب وزارة البيشمركة في إقليم كردستان العراق منذ العام 2015.

وقال المتحدث باسم التحالف العقيد وين ماروتو، في تصريح صحفي: "قمنا بتسليم 40 عجلة عسكرية في كانون الأول 2020 لقوات البيشمركة، ونواصل دعمها بالغذاء والمحروقات، ومواد البناء، والمستلزمات الطبية وقطع الاحتياط في التصليح من موازنة 2021".

وستقوم واشنطن في 7 يناير الحالي بتسليم 50 شاحنة، و20 عجلة عسكرية، و12 سيارة إسعاف، و11 سيارة مصفحة "مقاومة للرصاص" لقوات البيشمركة، بتكلفة 12 مليون و700 ألف دولار خلال مراسم خاصة.

والبيشمركة هي القوات الأمنية في إقليم كردستان العراق، وتسميتها الرسمية في الدستور العراقي (حرس الإقليم)، ولديها وزارة خاصة في حكومة الإقليم تسمى وزارة البيشمركة.

وخاضت البيشمركة إلى جانب الجيش العراقي وبقية الصنوف العسكرية العراقية الأخرى الحرب ضد تنظيم "داعش".