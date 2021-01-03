مستشفى الملك فيصل التخصصي يعلن عن وظائف شاغرة

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توفر عدد 50 وظيفة بالرياض وجدة. وأوضحت إدارة المستشفى أنه يمكن التقديم عبر الرابط من هنـــــــــــا. لمزيد من المعلومات من هنـــــــــــا.

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