“التجارة” تعلن استدعاء 1332 مركبة Sierra” GMC”

أعلنت وزارة التجارة استدعاء 1332 مركبة Sierra” GMC” شيفروليه “Silverado / Tahoe”سنة الصنع 2019 – 2021، لخلل في حزام أمان المقعد الأمامي؛ قد يؤدي إلى عدم توفير الحماية الكافية للراكب، ما يزيد من خطر الإصابة حال وقوع حادث.

ودعت الوزارة إلى التحقّق من رقم هيكل المركبة والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.