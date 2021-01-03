مقتل 3 من الجيش الجزائري والقضاء على 6 مسلحين في عمليات عسكرية...

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الأحد، مقتل عريف بالجيش خلال عمليات عسكرية في ولاية تيبازة شمالي البلاد بجانب مقتل عنصرين "إرهابيين"، ليصبح إجمالي قتلى العمليات العسكرية منذ أمس في المنطقة 3 من الجيش الجزائري بجانب 6 من المسلحين.
وأوضح بيان لوزارة الدفاع في الجزائر اليوم، أن أحد أفراد الجيش الجزائري برتبة عريف قتل خلال عمليات البحث والتمشيط المتواصلة منذ أمس قرب بلدية مسلمون، دائرة قوراية بولاية تيبازة شمالي البلاد، بجانب مقتل إرهابيين اثنين آخرين.
وبالأمس، بدأت القوات المسلحة الجزائرية عملية عسكرية بالمنطقة وتمكنت من القضاء على أربعة "إرهابيين" واسترجاع "رشاش من نوع كلاشنكوف، بندقية رشاشة من نوع (RPK) وبندقيتين مضختين، بعد الاشتباك مع مجموعة إرهابية خطيرة."
وأكد بيان للجيش الجزائري مقتل اثنين من عناصره، حيث ذكر "أثناء هذه العملية، التي لا تزال متواصلة، استشهد في ميدان الشرف الرقيب مباركي سعد الدين والعريف أول قايد عيشوش عبد الحق".
وتمكن الجيش الجزائري في نهاية الشهر الماضي من تدمير 5 مخابئ لإرهابيين في بلدية العنصر بجيجل شمالي البلاد أيضًا.
كما أوضحت وزارة الدفاع أيضًا الشهر الماضي القبض على الإرهابي رزقان أحسن المدعو (أبو الدحداح)، بتلك المنطقة.
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