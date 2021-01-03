برئاسة خادم الحرمين .. أكبر مبنى مغطى بالمرايا في العالم يحتضن القمة الخليجية

استعرضت قناة الإخبارية مقر القمة الخليجية الـ41، والتي سيتم إقامتها في العلا برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، حيث يعتبر أكبر مبنى مغطى بالمرايا في العالم.

وكانت الهيئة الملكية لمحافظة العلا قد كسرت الرقم القياسي من خلال هذا المبنى الذي يبلغ مساحته 9740 مترًا مربعًا، ويعكس تحفة معمارية معاصرة ويقدم العديد من الخدمات الترفيهية والمهنية مثل استخدامه كقاعة للحفلات ودار لأوبرا وقاعات للمؤتمرات.

ويتخذ تصميم المبنى الذي يقع في وادي عشار بالقرب من سفح حرة عويرض البركانية، شمال غرب المحافظة شكلًا مكعبًا، تغطي جدرانه الخارجية المرايا بشكل كامل ليكون امتدادًا معماريًّا لطبيعة العلا الساحرة، التي ألهمت المعماريين والفنانين والمبدعين على مدى قرون طويلة، منذ حضارة الأنباط وحتى يومنا هذا.

وتبلغ مساحة واجهة المسرح الخارجية 9740 مترًا مربعًا من المرايا، وهو رقم تجاوز الحد الأدنى البالغ 6500 متر مربع.

وتحتضن محافظة العلا، القمة الخليجية الحادية والأربعين الثلاثاء المقبل، حيث تعد العلا من أكثر المواقع الأثرية التي جذبت السياح من داخل السعودية وخارجها، لامتلاكها العديد من المقومات الطبيعية والتراثية والزراعية، وتتميز بالواجهات الصخرية المنحوتة في الجبال، والذي يعود تاريخها لآلاف السنين.

وتقع محافظة العلا في المدينة المنورة، وهي غنية بمواقعها التراثية الجميلة وطبيعتها الخلابة التي تعد من أقدم الواحات الغنية بطبعتها الجميلة داخل صحراء السعودية، وتعتبر نقطة التقاء لثلاث قارات وكانت بوابة شبه الجزيرة العربيّة إلى الشرق والغرب، واحتضنت عاصمة مملكتي دادان ولحيان القديمتين، اللتين كانتا تسيطران على تجارة القوافل، وكانت موقع الحِجْر الذي يشكل العاصمة الجنوبية للمملكة النبطية التي اشتهرت بواجهاتها الصخرية المنحوتة، والباقية شامخة حتى يومنا هذا.

ومن أبرز معالم مدينة العلا الحِجر وجبل الفيل ومحمية شرعان وكذلك دادان وجبل عكمة وأيضًا بلدة العلا القديمة وسكة حديد الحجاز والأنباط، ومرت العلا بمراحل تاريخية متعددة منها العصر الحجري من 200 ألف عام قبل الميلاد والعصر البرونزي من 3000 عام قبل الميلاد.