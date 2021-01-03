ميلان يعود لصدارة الدوري الإيطالي بثنائية في بينيفينتو

عاد ميلان لصدارة ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، عقب فوزه الثمين 2-0 على مضيفه بينيفينتو اليوم الأحد، في الجولة الـ15 للمسابقة.

ارتفع رصيد ميلان، الذي حقق فوزه الـ11 في البطولة هذا الموسم والثالث على التوالي، إلى 37 نقطة، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه جاره اللدود إنتر، الذي تصدر المسابقة مؤقتاً في وقت سابق اليوم.

في المقابل، توقف رصيد بينيفينتو عند 18 نقطة في المركز العاشر بترتيب البطولة.

افتتح الإيفواري فرانك كيسي التسجيل لميلان في الدقيقة 15 من ركلة جزاء، قبل أن يضطر الفريق اللومباردي للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه ساندرو تونالي في الدقيقة 33.

ورغم النقص العددي، أضاف البرتغالي رافاييل لياو الهدف الثاني لميلان في الدقيقة 49، فيما أهدر بينيفينتو فرصة تقليص الفارق بعدما أهدر لاعبه جيانلوكا كابراري ركلة جزاء في الدقيقة 61.

يأتي هذا الفوز ليمنح دفعة معنوية جيدة للغاية للاعبي ميلان قبل لقاء الفريق المرتقب مع ضيفه يوفنتوس يوم الأربعاء المقبل، في قمة مباريات الجولة الـ16.