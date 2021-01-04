تسجيل 1500 إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة فى الإمارات

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين، ارتفاعًا جديدًا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اعلنت وزارة الصحة و وقاية المجتمع، اليوم الاثنين، تسجيل 1501 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الساعات الـ24 الماضية، وذلك بعد إجراء 116,687 فحصًا جديدًا.

وأوضحت الصحة الإماراتية أن الحالات الجديدة من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك بلغ إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد 214,732 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة 3 مصابين وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 682 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1,746 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض؛ وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 191,455 حالات.

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الاثنين، عن افتتاح 3 مراكز للتطعيم ضد كورونا في دبي اعتبارًا من اليوم، مؤكدة أن التطعيم سيكون مجانا للمواطنين والمقيمين.

ووفقًا لصحيفة البيان الإماراتية، قال وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد للمراكز الصحية والعيادات في الإمارات، الدكتور حسين عبد الرحمن الرند”، إن "التطعيم ضد كوفيد 19 بلقاح سينوفارم سيكون متوفرًا في مركز الاتحاد الصحي بر دبي. ومركز هور العنز الصحي إضافة لمركز القصيص الصحي من الساعة الثامنة صباحا وحتى العاشرة مساءً".

وأضاف الرند "المراكز لا تتطلب مواعيد مسبقة، وبإمكان أي شخص الذهاب للمركز القريب من سكنه لتلقي اللقاح".

ولكن اشترطت الصحة الإماراتية اتباع الاجراءات الوقائية والاحترازية مثل لبس الكمامات والتباعد الاجتماعي.

وأكد وكيل وزارة الصحة الإماراتية أن "فعالية اللقاح عالية جدًا".

وأهاب الدكتور "الرند" بجميع المواطنين والمقيمين المبادرة والإسراع لأخذ اللقاح، لوقاية أنفسهم وأسرهم ومجتمع دولة الإمارات من الوباء.