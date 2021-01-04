احتفل الشاب حسين مفرح بن نمران من منسوب صحة المدينة المنورة بزفافة على ابنة الاستاذ طارق بن بادي من منسوبي التعليم .. وهنئا عم العروسة عمدة العوالي بالمدينة المنورة سعادة الأستاذ موفق بن بادي العروسين، وتمنى لهم حياة سعيدة.. تهانينا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حسين مفرح بن نمران.. عريسا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.